Após 2 anos, Prefeitura retoma festividades do aniversário da Capital

Após 2 anos de suspensão, motivados pela pandemia de Covid-19, a Prefeitura retoma as atividades festivas para comemorar o aniversário de 123 anos de Campo Grande. Neste ano, a população da poderá apreciar diversos eventos, como a Alvorada Festiva e o desfile cívico. É esperado que a parada deste ano, que será no domingo (28), deva reunir cerca de 10 mil pessoas.

Na sexta-feira (26), dia do aniversário da Capital, a Alvorada no Paço Municipal deve começar a partir das 6h. A solenidade, que reúne diversas autoridades e secretários municipais, vai acontecer no Teatro José Otávio Guizzo. O hasteamento da bandeira vai acontecer ao som da Banda Municipal da Guarda Civil Metropolitana. Para a benção da cidade, foram convidados um pastor e padre.

Dia 26 ainda conta com outros eventos, serão eles: o 7º Feirão Habita a partir das 8h no Armazém Cultural; a inauguração da Unidade de Saúde da Família do Santa Emília às 9h, na Rua Boanerges Lopes e o Lançamento do Livro do Programa Valorização da Vida no Clube Estoril, às 19.

No domingo (28), vai acontecer a tradicional Corrida do Facho, contando com provas femininas e masculinas, a partir das 6h. Logo em seguida, começa o Desfile cívico-militar, com a participação de cerca de 50 instituições, que vai contar com música, cultura, dança e a tradicional demonstração de amor a nossa Cidade Morena.

Uma novidade neste ano é que pela primeira vez, a parada terá a participação de 7 entidades indígenas, que irão passar pela Rua 13 de Maio.

Se você quer acompanhar todas as festividades e entregas neste mês do aniversário de Campo Grande, basta acessar o Calendário Oficial dos 123 anos, feito pela Prefeitura.

