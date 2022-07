Incêndio na BR-060 assusta motoristas que passavam no local

Em torno da serra de Maracajú, no município de Nioaque, a cerca de 140 km de Campo Grande, um incêndio de grandes proporções mobilizou a equipe de bombeiros de Jardim.

O fogo teria começado ás margens da BR-060 e acabou se alastrando para a vegetação ao lado, na última quarta (27). Ainda não se sabe o motivo que provocou o incêndio, mas devido aos ventos que estava ocorrendo e a vegetação seca, acabou tomando conta dos dois lados da rodovia, paralisando o trânsito e gerando preocupação nos motoristas que passavam pela via no momento.

Os bombeiros se deslocaram até o local do incêndio para controla-lo, após isso os militares voltaram para a cidade. Uma equipe da Defesa Civil de Nioaque também se deslocou para a BR, ficando em prontidão com um caminhão pipa, caso fosse necessária alguma ajuda para combater as chamas.

Mato Grosso do Sul tem passado por uma forte seca neste ano, com os termômetros marcando altas temperaturas e estiagem intensa. Essa sexta (29), porém, ocorre uma mudança, com a chegada de uma frente fria. As temperaturas começam a cair durante o dia e deve se entender durante o final de semana, para todo o Estado.

