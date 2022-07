Funsat Atende disponibiliza mais de 50 vagas de emprego

A Funsat realiza nesta sexta-feira (29) a 15ª edição da Funsat Atende, que tem o objetivo de ajudar pessoas estejam procurando uma oportunidade de emprego, desta vez será localizado no Hiper Center Comper Zahran, das 8h às 14h e irá ofertar 50 vagas para contratação.

Até a 14ª edição da Funsat Atende um total de 1.243 pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho por meio da ação realizada pela Funsat.

Além de vagas de emprego também será ofertado o cadastramento da carteira de trabalho digital. As funções disponíveis para quem procura emprego é: repositor, caixa, estoquista, auxiliar de perecíveis e promotor de cartão Vuon.

Aos interessados pelas vagas, precisam comparecer no local com documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Serviço

O local será no Hiper Center Comper Zahran que é localizado na Av. Eduardo Elias Zahran, 2478 – Vila Vilas Boas, o atendimento será das 8h às 14h;

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.

