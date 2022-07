Frente fria chega ao Estado e máxima não passa de 26ºC na Capital

Nesta sexta-feira (29) a semana encerra com altas temperaturas em Mato Grosso do Sul mas de acordo com a previsão do tempo ao longo do dia haverá queda nos termômetros devido a chegada de uma frente fria que chegou nesta madrugada e deve permanecer no fim de semana, para todo Estado.

De acordo com a previsão as mínimas previstas podem chegar até os 8ºC para os municípios da região sul do Estado.

Em Ponta Porã o dia amanheceu gelado, com mínima de 11ºC e máxima de 24ºC. Segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) a manhã registra nuvens e possibilidade de chuva de baixa intensidade. No período da tarde o aviso de chuvas é revogado mas o tempo continua com céu entre nuvens. Iguatemi foi outro município onde o dia começou com baixas temperaturas e sol entre nuvens, com mínima de 13ºC e máxima de 34ºC.

Para Campo Grande a sexta-feira (29) iniciou com termômetros marcando mínima de 20ºC mas a máxima não passa dos 24ºC. As máximas em Dourados e Corumbá ficam entre 25ºC e 28ºC e em Três Lagoas o dia permanece quente, com máxima de 31ºC.

A noite, as temperaturas começam a cair no Estado e as mínimas devem ser de 15ºc em Campo Grande, 8º em Iguatemi e Aral Moreira, 9ºC em Naviraí e 10ºC em Dourados. O INMET prevê que no sábado (30) a Capital registra 12º de mínima. Iguatemi marca 6ºC, Ponta Porã 7ºC e Dourados 8ºC.

Ontem (28) o Instituto divulgou um alerta para 53 municípios de MS para a frente fria, com declínio de temperaturas maior que 5ºC. O alerta é de grau laranja, considerado de alto risco. Segundo o Cemtec Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), estão previstas rajadas de vento de até 60 km/h ao longo do dia, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

