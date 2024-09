Incêndio em vegetação gera fumaça densa e atinge rodovia BR-163, em Campo Grande

Um incêndio em vegetação gerou uma densa fumaça na BR-163, próximo ao anel viário de Campo Grande, na saída para São Paulo. O fogo começou no início da noite de quarta-feira (11) em uma área verde adjacente à pista. Felizmente, não houve registro de feridos.

Imagens mostram a intensidade do incêndio, que infelizmente, se tornou uma situação comum nas últimas semanas. Motoristas que passavam pelo local relataram que equipes do Corpo de Bombeiros Militar estavam no local combatendo as chamas, que se espalharam rapidamente pela vegetação.

No momento do incêndio, haviam poucas pessoas nas imediações do terreno, e ninguém soube informar como o fogo teve início. A origem do incêndio ainda é desconhecida, mas o cenário alerta para a importância da prevenção de queimadas, especialmente em áreas próximas a rodovias, onde a visibilidade reduzida pela fumaça pode colocar motoristas em risco.

Vale ressaltar que provocar queimadas em terrenos baldios, florestas ou áreas de mata é considerado crime ambiental, sujeito a multas que podem chegar a R$ 9,6 mil. A legislação brasileira é rigorosa em relação a queimadas ilegais devido aos graves riscos ambientais e à segurança pública.

Denúncias de queimadas podem ser feitas à Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista) pelo telefone (67) 3325-2567, e à Semadur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão Urbana) pelo número 156. Caso o responsável pela queimada seja conhecido, a denúncia pode ser direcionada à Polícia Militar Ambiental (PMA) pelo número (67) 3357-1501.

O Corpo de Bombeiros Militar reforça a importância de que a população colabore com as autoridades denunciando práticas ilegais de queimadas, contribuindo para a preservação do meio ambiente e a segurança de todos.

