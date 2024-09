Sesau orienta população, principalmente idosos, sobre o uso de máscaras em unidades de saúde da Capital

Campo Grande vive um surto de doenças gastrointestinais há semanas, com registro de aumento de 157% nos casos em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, o clima extremamente seco e quente contribuem para a proliferação de doenças respiratórias. Como consequências, as unidades de saúde estão lotadas.

“Idosos, principalmente, quando irem em qualquer unidade de saúde, independente se está ou não com sintomas, é recomendado usar máscara, porque a imunidade do idoso a partir dos 65 anos, precisa de cuidados e atenção redobrada. Então usem máscara, independente se estão com sintomas respiratórios, dor de garganta, coriza, vamos nos prevenir ao ir em uma unidade de saúde”, orientou a secretária de Saúde de Campo Grande, Rosana Leite.

Na rede pública de saúde da Capital, a espera por atendimento nas classificações verde e azul tem média de 4 horas. De acordo com a Sesau (Secretaria de Saúde de Campo Grande), atualmente chega a média de 5 mil atendimentos por dia, o normal sendo cerca de 3 mil atendimentos/dia.

Grupos de risco

A secretária ainda explicou que a Sesau adotou um manual de altas temperaturas, que está sendo aplicado este ano, com orientações com para idosos e crianças. Ressaltando que grupos de risco devem redobrar atenção neste período.

Ela ainda afirma que a orientação nas unidades de saúde é realizar testes de covid-19 Isso porque há aumento de casos da doença pelo País e, gastroenterites são sintomas atuais da doença. “Não assustem se pedirem testes de Covid-19, faz parte de um novo protocolo”, finalizou a secretária.

Com Kamila Alcântara

