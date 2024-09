Funsat tem 2.252 vagas disponíveis nesta quinta-feira

Oportunidades de emprego, ofertadas por 209 empresas de Campo Grande, que recrutam em 79 profissões sem exigir o pré-requisito da experiência. Realidade para o trabalhador que comparecer na Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta quinta-feira (12). Para hoje, são 2.252 postos de emprego com contratações em aberto.

Seleção em curso para assistente administrativo (3 vagas), atendente de loja (11 vagas), auxiliar de cozinha (18 vagas), auxiliar de linha de produção (117 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (208 vagas), confeiteiro (1 vaga), farmacêutico (6 vagas), funileiro de veículos (3 vagas), monitor infantil (2 vagas), motorista operacional de guincho (1 vaga), entre outros.

A experiência não é necessária na contratação para 1.544 vagas de trabalho para preenchimento. Incluindo as buscas por ajudante de pintor (1 vaga), atendente de Telemarketing (100 vagas), auxiliar de logística (20 vagas), barbeiro (6 vagas), lavador de pratos (2 vagas), leiturista (6 vagas), operador de caixa (341 vagas), repositor de supermercados (183 vagas) ou para vendedor interno (30 vagas).

Na Funsat, 16 vagas estão separadas exclusivamente ao público PCD (Pessoa com Deficiência). São contratações para 10 funções diferentes: atendente de berçário (1 vaga), atendente de farmácia (3 vagas), auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de lavanderia (2 vagas), auxiliar de limpeza (1 vaga), auxiliar de logistica (1 vaga), copeiro (1 vaga), operador de Telemarketing ativo e receptivo (2 vagas), recepcionista (1 vaga) ou de telefonista (1 vaga).

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Informações também pela central (67) 4042-0585/Ramal 5800.

