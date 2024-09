Deputados devem votar quatro projetos na última sessão da semana

Os deputados devem votar nesta quinta-feira (12), na última sessão desta semana, quatro projetos durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Conforme a Ordem do Dia, as propostas estão pautadas para redação final, primeira discussão e discussão única. A sessão é realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, na sede do Parlamento.

Os parlamentares devem apreciar e votar a redação final de dois projetos de lei. O Projeto de Lei 124/2022, de autoria do então deputado Evander Vendramini e deputado Antonio Vaz (Republicanos), dispõe sobre a vedação de conduta discriminatória aos consumidores com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou com deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e dá outras providências.

O Projeto de Lei 287/2023, de autoria do deputado Roberto Hashioka (União), que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços de telecomunicação realizarem a remoção do cabeamento inativado após o cancelamento do serviço.

Em primeira discussão será apreciado o Projeto de Lei 179/2024, do Poder Executivo, que institui o Plano de Amortização para o Equacionamento do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul (MSPREV); e altera a redação de dispositivos da Lei nº 3.150 de 22 de dezembro de 2005, e dá outras providências.

Já em discussão única os deputados votarão o Projeto de Lei 169/2024, do Poder Judiciário, que dá denominação ao edifício do Fórum da comarca de Itaporã.

Com informações da Agência Alems

