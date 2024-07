Incêndio de grandes proporções atinge terreno no Bairro Nova Campo Grande

Na noite de domingo (21), um incêndio com chamas altas atingiu um terreno no bairro Nova Campo Grande, na Capital. O fogo começou por volta das 19h na Avenida Cinco, próximo à esquina com a Rua 21, e rapidamente consumiu a vegetação local.

Um morador do bairro relatou que incêndios em terrenos têm se tornado frequentes na região e a população não aguenta mais ter de inalar fumaça constantemente. Preocupado com a situação, ele acionou o Corpo de Bombeiros para controlar as chamas.

Este fim de semana, de acordo com o portal Bpqueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Campo Grande registrou 19 focos de incêndio. A situação é agravada pela baixa umidade relativa do ar, que atingiu um índice mínimo de 16%, facilitando a propagação das chamas.

As autoridades alertam para os riscos de incêndios em terrenos secos e reforçam a importância de evitar ações que possam iniciar focos de fogo, como queimar lixo ou vegetação seca. A população é encorajada a relatar imediatamente qualquer sinal de incêndio às autoridades competentes para garantir uma resposta rápida e eficaz.

