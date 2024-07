Gretap arrecada alimentos e ração para animais vítimas de incêndios no Pantanal

Membros do Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), estão arrecadando feno, sementes diversas, ração seca para cães e gatos, sachês, ração para aves, abóbora, mandioca, batata-doce e ovos para levar aos animais silvestres que sobreviveram aos incêndios no bioma.

Quem deseja realizar as doações pode procurar a Universidade Católica Dom Bosco, na Avenida Tamandaré, Instituto Tamanduá na Rua Paraíba número 255, no Jardim dos Estados. Além disso, tem a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Conselho Regional de Biologia localizado na Rua 15 de novembro, número 310 no centro. A cidade de Corumbá na Fundação do Meio Ambiente do Pantanal na Rua Cuiabá, número 1614 e no Instituto Homem Pantaneiro na Rua Ladeira José Bonifácio, número 171.

O Gretap continua o trabalho de monitoramento, resgate e atendimentos aos animais silvestres da região do Pantanal, que estão próximos aos incêndios florestais. O grupo surgiu de um esforço do Governo do Estado, em parceria com entidades privadas e terceiro setor.

Por Thays Schneider