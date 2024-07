Empresário brasileiro morre após ataque de pistoleiro no Paraguai

O empresário brasileiro Ivan Carlos Rodrigues morreu no final da manhã de domingo (21), no Hospital Regional de Ponta Porã, após ser baleado no dia anterior por Rodrigo Ariel Acosta, um pistoleiro, enquanto estava em seu comércio no Bairro Obrero, no departamento de Amambay. O incidente ocorreu no sábado (20) e resultou também na morte do atirador.

De acordo com o registro policial, Ivan Carlos, proprietário de um comércio no Bairro Obrero, foi surpreendido por Acosta, um integrante de uma organização criminosa e foragido da justiça. O pistoleiro desceu de uma motocicleta e efetuou vários disparos contra o empresário. Durante o ataque, a arma de Acosta falhou, permitindo que testemunhas interviessem e evitassem mais tiros.

Após o ataque, Acosta fugiu, mas foi interceptado pela Polícia Nacional. Durante a perseguição, houve uma troca de tiros onde um policial foi ferido. Acosta também foi atingido e acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo posteriormente. O policial ferido recebeu atendimento médico e está em estado estável.

Ivan Carlos foi inicialmente socorrido por amigos e familiares e levado a uma unidade de saúde em Pedro Juan Caballero. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã, onde infelizmente não resistiu e faleceu no domingo.

