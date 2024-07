Adolescente esfaqueado pela mãe morre na Santa Casa

O adolescente, de 17 anos, esfaqueado pela mãe, nesse domingo (21), morreu na Santa Casa de Campo Grande. O jovem teve as vísceras expostas após ser ferido na região do abdômen. O caso ocorreu no Bairro Jardim Centro-Oeste, na Capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia Militar chegou no local encontrou o menino no chão, ferido na barriga. Testemunhas relataram que ele teria sido esfaqueado pela mãe. A mulher foi presa em flagrante após confessar o crime.

À polícia, a mulher informou que não tinha intenção de matar o filho, mas perdeu a cabeça após o garoto dizer que a odiava.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram