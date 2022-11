Imagens e gráficos são importantes nas questões de Ciências Humanas

Há poucos dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), muitos alunos ainda estão tentando se manter no foco para a prova e buscando alternativas para conseguir realizá-la com maestria. Para falar sobre isso e dar dicas sobre como se sair bem na resolução das questões de Ciências Humanas e suas tecnologias, o professor de Ensino Médio da Escola Sesc Horto, Juliano Gordão, 41, revelou que um ponto muito importante a ser observado pelos alunos são as questões que possuem imagens, gráficos, charges e tabelas, pois muitas vezes as respostas estarão, geralmente, no rodapé dessas questões, como nomes e datas.

Já em relação aos dias que antecedem a prova, para controlar o nervosismo e manter a calma, ele explica que já não é mais tão necessário se prender a muitas horas de estudo e que, principalmente no dia anterior à prova, é aconselhável relaxar e ocupar a mente com outras coisas, comer comidas leves e ter uma boa noite de sono, para que no dia do exame o corpo esteja descansado para a mente poder trabalhar.

“É preciso se tranquilizar, pois ele já está há um ano estudando, se dedicando então é possível dar uma revisada e também descansar, então nós aconselhamos que na véspera da prova esse aluno saia com amigos, tome um tereré, jogue videogame e até para evitar estudar nesse dia, pois a cabeça precisa de um tempo maior de descanso para uma prova como essa”, destacou Juliano.

De acordo com o professor, no Enem, os temas que estão sendo mais cobrados devem ser a questão do Brasil Colônia, primeiro e segundo Império. “Isso cai muito por conta dos motivos da escravidão, pois hoje em dia as provas, as questões estão sendo interdisciplinares, tem muita questão de história do Brasil, principalmente, relacionadas às questões sociológicas da época, às questões sociais do período, às consequências sociais que a escravidão trouxe pro Brasil”, disse.

Juliano pontua ainda que, mesmo os alunos que farão a prova pela primeira vez como treineiros, que são alunos a partir do segundo ano, com isso eles já vão aprender sobre como é o desenho e o funcionamento da prova.

“Então hoje em dia eu acredito que o maior receio dos alunos é o tempo para fazer a prova. Pois eles têm uma média de três minutos, por questão. Então eu acho que o receio maior deles é o tempo, de não conseguirem fazer a redação e as provas e tal no tempo previsto, mas sempre acaba dando certo no final”, finalizou o professor.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de MS.

