Primeira etapa do Enem 2022 começa a ser aplicada neste domingo

A primeira parte do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 começa a ser aplicada neste domingo (13). Cerca de 3,4 milhões de estudantes terão cinco horas e meia para responder as questões de linguagens, ciências humanas e redação.

Já a segunda parte do exame será aplicada dia 20 de novembro e conterá as questões de matemática e ciências da natureza. Os locais da prova de cada participante está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante.

Igual as duas últimas edições, o Enem 2022 contará com a versão impressa e digital. Cerca de 3 milhões farão a prova em papel, e 65 mil pelo computador. Recursos de acessibilidade e tratamento pelo nome social para os inscritos que fizeram as solicitações também estarão disponíveis. Alguns exemplos são a prova em braile, tradutor intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), videoprova em Libras (vídeo com a tradução de itens em Libras) e prova com letra ampliada.

As notas que podem variar de 0 a 1000 e quem zerar o exame não pode participar de programas sociais, como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que oferecem vagas em instituições públicas do ensino superior; ou o ProUni (Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferta bolsas de estudos em instituições privadas de faculdades. A nota também pode ser usada para ingressar no Fies, já que é ela quem determina a porcentagem de desconto oferecido.

Quem ainda quer se preparar um pouco mais para o Enem nesta reta final, pode conferir todas as provas e os gabaritos das edições anteriores no site do Inep. Já no Questões Enem, os inscritos podem acessar gratuitamente questões das provas anteriores, onde é possível escolher uma área específica de conhecimento para estudar.

Uma outra dica também é dar uma conferida na cartilha do Enem 2022, divulgada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que reúne informações sobre por exemplo, como a redação irá ser avaliada.

