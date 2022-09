Rebelião liderada pelo PCC deixa 1 morto e 4 feridos

Membros do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) lideraram uma rebelião na penitenciária de Concepción, no Paraguai, na noite de terça-feira (13). De acordo com informações do Ministério da Justiça do Paraguai, um presidiário morreu e outros 4 ficaram feridos.

O motim começou às 21h, quando membros do PCC fizeram um dos guardas prisionais como refém. Eles então apreenderam duas pistolas e assumiram o comando por várias horas.

Com armas de grosso calibre, os integrantes do grupo criminoso teriam agredido o agente penitenciário e feito alguns deles reféns com o intuito de fugir do local. Um tiroteio e tumulto teriam eclodido dentro do presídio, segundo revelam os relatos parciais do fato.

Em princípio, 14 agentes penitenciários foram feitos de reféns. A rebelião mobilizou um forte esquema de segurança das forças policiais paraguaias.

O fiscal interveniente de plantão, Joel Díaz Ferreira, afirmou que os detentos portavam “armas longas” e explicou que conseguiu manter o controle parcial da entrada da Penitenciária Regional de Concepción. Ele também destacou que não houve fugas durante a rebelião.

O detento morto na rebelião, que só foi controlada perto da meia-noite, foi identificado como César Alexandre Cabrera, 25 anos. Dos quatro feridos, três são agentes da penitenciária e um é irmão de César.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.