Aluno do IFMS é suspenso após enviar imagens com simbologia nazista

Por Camila Farias – Jornal O Estado de MS

Um adolescente de 15 anos, aluno do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), foi suspenso das aulas por um período de três dias, após uma suposta ação em apologia ao nazismo. Ele teria enviado, no grupo de colegas de classe do instituto, figurinhas com símbolos nazistas e imagem de Adolf Hitler.

Foi informado que, além do envio das mensagens com o conteúdo, os colegas de classe que denunciaram o ocorrido estariam sendo perseguidos e hakeados pelo adolescente e passaram a receber ameaças. Além dos dados pessoais dos alunos, o menino teria tido acesso também aos dados dos pais.

A equipe do jornal O Estado teve acesso ao relatório disciplinar do estudante, onde constam as informações do caso e a suspensão do aluno no período de três dias, que foi dada como punição pelo ocorrido.

Pelo relatório é possível notar que o aluno não havia cometido nenhum ato disciplinar anteriormente. A reportagem de O Estado entrou em contato com os pais, mas ninguém quis comentar o caso. O IFMS também foi contatado, mas até o fechamento desta edição não enviou resposta.

