IFMS abre concurso para professores substitutos, com salários de até 6 mil reais

As inscrições do processo seletivo do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) para contratação de professores substitutos estão abertas até o próximo domingo (27). Os salários variam de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21.

As vagas são para os dez campi da instituição, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Serão ofertadas 32 vagas para as seguintes áreas/subáreas: Administração, Arte, Biologia, Elétrica/Eletrotécnica, Engenharia de Software/Banco de dados, Engenharia Mecânica, Filosofia, Física, Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Informática/Redes de Computadores, Química, Português/Espanhol, Português/Inglês, Português/Português, Matemática, Metalurgia Física e Sociologia.

O candidato deve ter formação de nível superior na área, além de obedecer aos requisitos previstos no edital publicado na central de seleção do IFMS.

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 50 até 28 de novembro, em qualquer agência do Banco do Brasil.

A seleção será feita por meio de provas de desempenho didático e de análise de títulos e currículo, todas de caráter eliminatório e classificatório.

Já as provas serão aplicadas presencialmente no dia 10 de dezembro, no campus do IFMS da vaga que será disputada pelo candidato.

O resultado preliminar das provas está previsto para 13 de dezembro. Já a homologação do resultado deve ocorrer até 3 de janeiro de 2023.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: