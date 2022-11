IFMS se pronuncia sobre declarações xenofóbicas de professor

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou nesta sexta-feira, 4, uma nota oficial sobre o caso do professor de Nova Andradina que fez declarações de apologia à ditadura militar, incitação ao uso de armas, desrespeito ao resultado das eleições e preconceito aos nordestinos durante uma aula de um curso técnico integrado ao ensino médio.

A nota oficial – assinada pela reitora, Elaine Cassiano, e pelo diretor-geral do Campus Nova Andradina, Claudio Sanavria – explica que o fato chegou ao conhecimento de diretores da unidade porque alunos gravaram um áudio durante a aula.

O documento informa ainda que a conduta do professor será apurada pelo Comissão de Ética e pelo Núcleo de Apoio à Correição (Nurei) da instituição.

Por fim, o IFMS reitera que são valores institucionais a ética, a transparência e o compromisso social, e que a instituição não compactua com discursos antidemocráticos, preconceituosos e de ódio.

Com infomações do Portal do IFMS.