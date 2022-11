Ribas do Rio Pardo volta a decretar o uso de máscaras em locais fechados

Com o aumento no número de casos de Covid-19, o município de Ribas do Rio Pardo, localizado a 97 km da capital, voltou a recomendar que os moradores usem máscaras em locais fechados. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade, neste último sábado (19).

De acordo com os boletins epidemiológicos da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o município não registrou novos casos por mais de um mês. Entretanto, nesta sexta-feira (18), a cidade somou 106 casos ativos do vírus.

No decreto, a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo tornou obrigatório o teste rápido “swab” para Covid-19 no processo admissional de novos funcionários nas empresas do município. Já nos comércios, ainda fica obrigado a disponibilização de álcool 70% para higienização de mãos.

No caso de festas e eventos continua dispensado o plano de biossegurança, porém, deve ser providenciado o alvará em nome do responsável, em horário a ser definido, junto a Secretaria Municipal de Tributos e a Coordenação de Vigilância Sanitária.

Também é preciso observar as recomendações das legislações e as exigências específicas para cada evento.

