Dislexia e as barreiras que afetam o avanço da aprendizagem infantil

Transtorno é dividido em visual, auditivo e misto; normalmente classificado como leve, moderado ou severo

Atraso no desenvolvimento da fala, dificuldade na compreensão de textos ou na forma de se expressar, erros na soletração e ortografia, esses e outros fatores podem indicar a presença de algum transtorno do neurodesenvolvimento.

O mais conhecido entre eles, a dislexia, afeta habilidades básicas de leitura e linguagem, sendo considerada um transtorno específico de aprendizagem com sintomas que prejudicam o avanço acadêmico dos estudantes. “A falta de informação não pode ser uma barreira para a identificação da dislexia em crianças e adolescentes. É no ambiente escolar e dentro de casa, no convívio familiar, que os primeiros sinais surgem e não podem ser negligenciados. O tratamento na fase infantil possibilita uma vida com mais qualidade na execução das tarefas diárias de quem convive com o transtorno”, explica a psicopedagoga e professora da Faculdade Pitágoras Samara Passos.

Podemos dividir o transtorno em dislexia visual, dislexia auditiva e dislexia mista. Normalmente classificada como leve, moderada ou severa, os graus de dislexia apresentam características semelhantes e afetam a leitura e a escrita, atingindo por vezes o campo oral. Celebridades como Albert Einsten, Pablo Picasso, Lewis Hamilton, Steve Jobs e Tom Cruise estão no grupo de 17% da população mundial que sofre ou sofreu algum grau de dislexia.

No dia 16 de novembro foi celebrado o Dia Nacional de Atenção à Dislexia e a psicopedagoga explica que muitas pessoas identificam os sinais quando já adultas. Com o surgimento de casos e abordagem do tema, os mais velhos têm buscado os consultórios médicos e a confirmação surge.

Causas do transtorno

As causas estão relacionadas a fatores genéticos, com origem na alteração cromossômica, transmitida de forma hereditária. E desenvolvimento tardio do sistema nervoso central, problemas nas estruturas do cérebro e comunicação pouco eficaz entre alguns neurônios.

Segundo a docente, o cérebro do portador tem dificuldades para associar os sons às letras, comprometendo a junção interpretativa das sílabas que gera a formação de palavras. A barreira também se apresenta na associação entre os conceitos e símbolos matemáticos, interferindo na resolução de seus significados. “Como em qualquer ação do corpo humano, os atos de ler e escrever percorrem vários caminhos no cérebro. Esse percurso no cérebro do disléxico sofre desvios, gerando as dificuldades”, revela.

Uma pesquisa desenvolvida na Escócia, recentemente divulgada na revista científica “Nature Genetics”, em outubro deste ano, apresentou 42 variações genéticas que podem estar ligadas à dislexia. Antes desse trabalho, não havia evidências sobre os genes responsáveis pela condição.

Com o estudo, cerca de um terço dos genes analisados (anteriormente já relacionados ao Transtorno de Déficit de Atenção – DHA) foram diretamente apontados como implicativos para o desenvolvimento normal cerebral, levando a sintomas característicos da dislexia.

Diagnóstico

A tarefa de identificar a condição é multidisciplinar e envolve neuropediatra, psicopedagogo, fonoaudiólogo. Além de teste e análise do quadro clínico e histórico da criança, são fontes de dados pais professores e demais pessoas que acompanham a rotina diária do possível portador.

A médica ressalta que devem ser observados os seguintes sintomas:

Dispersão;

Falta de atenção;

Atraso da fala e da linguagem;

Dificuldade em aprender rimas e canções;

Atraso na coordenação motora;

Falta de interesse por livros;

Desorganização contínua.

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

