IEL quer ampliar oferta de vagas para estágio em 2023

No próximo ano, a proposta do IEL é intensificar ainda mais o programa de estágio, a meta é inserir ao longo de 2023 3 mil estudantes no mercado de trabalho. Outra proposta é alinhar novas parcerias com os municípios, fechando contrato com 50 cidades. Para novas palestras e oficinas de capacitação, são esperados 800 estudantes para o próximo ano, candidatos ao mercado do futuro que queiram aprender e construir suas carreiras.

Para a gerente de gestão e negócios do IEL, Jackeline Magalhães, 2022 foi um ano promissor, que mudou a história profissional de muitos jovens inseridos no mercado por meio do programa do estágio e a meta para 2023 é intensificar ainda mais esse trabalho. “Para o próximo ano, vamos ampliar ainda mais o contato com as empresas privadas, o mercado está buscando cada vez mais profissionais interessados e o estágio proporciona uma experiência muito valiosa, tanto para o estudante como para quem abre as portas para esse profissional”.

Neste ano, o IEL encaminhou 2.540 estudantes para o mercado de trabalho por meio do estágio. O IEL recrutou jovens de diversas instituições de ensino de todo estado, 3.425 candidatos cadastraram currículos no banco de dados de estágio durante o ano e estão aptos a novas oportunidades.Outro diferencial deste ano foram as capacitações realizadas pelos municípios. Ao todo, 650 estudantes participaram de palestras sobre estágio e foram preparados para os desafios enfrentados no concorrido mercado de trabalho.

