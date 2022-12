“Formiga” e mais dois criminosos brasileiros são expulsos do Paraguai

José Renan Oliveira, apelidado como “formiga” e mais dois comparsas que eram procurados pela Polícia Federal brasileira foram expulsos do Paraguai, na tarde de ontem (15). Eles foram presos, no município Salto Del Guaíra, cidade paraguaia que faz fronteira com Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul, após mudando de prisão da justiça brasileira.

Conforme informações do site Porã News, “Formiga” tinha mandado de prisão internacional em aberto por 20 crimes. José Renan é apontado pela Polícia Nacional líder de uma facção criminosa “A Massa”, o qual é uma célula criminosa formada por dissidentes do Comando Vermelho (CV). A captura do trio foi realizada pela Secretária Nacional Antidrogas (Senad) e contou com ajuda de informações vindas da Polícia Federal brasileira e da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

Formiga, foi preso, durante uma operação batizada de “Anubis”. Ele foi encontrado em um prédio, localizado no bairro Primavera, com mais dois comparsas brasileiros.

Conforme informações da Senad, o trio é responsável pela negociação do tráfico de armas e também de drogas. Segundo as investigações dos agentes, o carregamento, seriam enviados a soldados do Primeiro Comando da Capital (PCC) que estão fixos na região do nordeste do país.

