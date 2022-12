IEL recruta estudantes para 122 vagas em quatro cidades do Estado

O IEL abriu esta semana, 122 vagas de estágio que, estão distribuídas em Campo Grande, Dourados, Itaporã e Ribas do Rio Pardo Para quem deseja estagiar na área de Administração, por exemplo, são 39 oportunidades na capital com remuneração de até R$1,2 mil.

Em Ribas do Rio Pardo, o destaque é para a chance de atuar no RH (Recursos Humanos) com remuneração de R$ 1 mil mais auxílio transporte. São várias oportunidades esperando candidatos que almejam iniciar uma carreira.

Para cadastrar o currículo e saber mais detalhes sobre as vagas oferecidas, os interessados devem acessar o link: http://sne.iel.org.br/sne/ms.

Entrar no mercado de trabalho pode ser uma etapa desafiadora para estudantes do nível médio, técnico ou superior, afinal, as empresas buscam cada vez mais profissionais aplicados, inovadores e que tenham conhecimentos práticos para agregar ao time. Pensando nisso, o IEL faz a ponte entre parcerias de sucesso, unindo quem busca a quem oferece a oportunidade ideal.

Além da possibilidade de colocar os conhecimentos em prática, entender mais sobre o mundo profissional e, até mesmo, ser efetivado em uma vaga, o estágio ainda oferece bolsas que dependendo da área de atuação, podem chegar a R$1,5 mil.

Confira as vagas:

Campo Grande

A capital tem 101 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Eletroeletrônica, Direito, Letras, Marketing, Engenharia de Produção, Ensino Médio, Marketing, Arquitetura, Audiovisual/Mídias Sociais e Designer Gráfico.

Dourados

Na segunda maior cidade do Estado, há 19 vagas nas áreas de Farmácia, Psicologia/ Pedagogia, Artes e Ciências Contábeis.

Ribas do Rio Pardo

O município tem uma oportunidade para Recursos Humanos.

Itaporã

Em Itaporã, estudantes de Administração podem concorrer a uma vaga.

Serviço – Mais informações sobre o programa de estágio do IEL pelo site www.iel.org.br ou pelos telefones (67) 99277-4574 e 3044-2114.