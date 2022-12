Marrocos será a sede do Mundial de Clubes com Flamengo e Real Madrid

O Mundial de Clubes de 2022, que terá participações de Real Madrid e Flamengo, será no Marrocos. Segundo a Fifa, o evento será entre 1º e 11 de fevereiro de 2023.

A decisão da entidade de levar o Mundial de Clubes para o Marrocos aconteceu durante a Copa do Mundo no Catar, após meses de indefinição a respeito a data do torneio, o que tornou um incômodo para a FIFA. As cidades escolhidas serão visitadas pela entidade na próxima semana. As cidades Marrakech e Agadir estão entre as principais para sediar o Mundial de Clubes.

Conforme informações do Globoesporte.com, a data do Mundial de Clubes de 2022, deve alterar a data da Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente Del Valle (EQU). Os jogos entre campeões da Sul-Americana e Libertadores estavam marcos para os dias 8 a 15 de fevereiro.

O formato do atual Mundial de Clubes é o mesmo dos anos anteriores, com sete clubes, contando com seus campeões continentais e mais um representante do país-sede. Os representantes de América do Sul e Europa entram na competição nas semifinais.

Segundo o regulamento, os times garantidos são: Flamengo (campeão da Libertadores), Real Madrid (campeão da Liga dos Campeões, Seattle Sounders (EUA, campeão da Concachampions) e Auckland City (Nova Zelândia, campeão da Oceania).

O campeão africano é o Wydad Casablanca, que também é o atual campeão marroquino. Conforme o regulamento da competição, a vaga continental neste caso deve ir para o vice-campeão africano, o Al-Ahly, do Egito.

O representante asiático ainda não está definido. A final do torneio continental será nos dias 29 de abril a 6 de maio. No entanto, o campeonato divide sua disputa entre leste e oeste asiático. O clube japonês, Urawa Red Diamonds está classificado para a decisão, pelo lado leste. A região oeste asiático ainda não teve seus confrontos de oitavas de finais.

