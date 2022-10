Idoso morre após ser atropelado na rodovia MS-395

Um idoso de 75 anos morreu após ser atropelado na MS-395, próximo a subestação de tratamento de esgoto da Sanesul, em Bataguassu, 341 km de Campo Grande. O incidente aconteceu no início da noite deste sábado (29), em uma saída para Santa Rita do Pardo.

De acordo com as informações apuradas pelo Da Hora Bataguassu, Francisco Zacarias Apolinário seguia de bicicleta para um sítio onde residia, aos fundos da subestação, quando acabou foi atingido por um veículo VW/Fox, placas de Dracena (SP), que trafegava pela rodovia em direção a Bataguassu.

Conforme a apuração, o motorista chegou a relatar a testemunhas, que chegou a avistar a vítima seguindo no sentido contrário, porém em dado momento ele teria entrado na frente do veículo, não dando tempo dele evitar a colisão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o idoso até o Pronto Socorro Municipal, com múltiplas fraturas pelo corpo, entretanto, ele resistiu e veio a óbito na unidade hospitalar.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, responsável por investigar o caso.

Com informações do jornal Da Hora Bataguassu

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: