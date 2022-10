2º turno têm previsão de chuva e ventania em MS

O domingo de eleições será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, a previsão indica chuvas de intensidade moderada acompanhada de raios, rajadas de vento que podem alcançar 80 km/h e eventual queda de granizo.

Durante a madrugada de domingo e segunda-feira (31), as temperaturas tendem a cair devido ao avanço de uma nova frente fria, associada a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, aliado ao transporte de calor e umidade.

Em Campo Grande as temperaturas devem variar entre 24°C a 31°C. Em grande parte do estado, a probabilidade de rajadas de vento entre 50-70 km/h e até 80 km/h.

Nas regiões sul e leste do estado a previsão são esperadas temperaturas mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C. Já na região norte, as mínimas variam entre 22/26°C e as máximas podem chegar até 35°C.

