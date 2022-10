Capitão Contar lidera com 52,3% contra 47,7% de Riedel, aponta Veritá

O candidato de oposição, Capitão Contar (PRTB), lidera com 52,3% dos votos válidos, contra 47,7% do candidato da situação, Eduardo Riedel (PSDB), conforme levantamento da Veritá Pesquisas. O deputado estadual mantém a liderança na véspera do 2º turno em Mato Grosso o Sul.

A pesquisa foi realizada com 2.010 eleitores entre os dias 25 e 27 deste mês, a pesquisa tem margem de erro de 3% para mais ou menos e foi registrada com o número MS-05883/2022.

Na espontânea, Capitão Contar tem 46,4% dos votos, contra 40% de Riedel, 11,7% de ausente e 1,9% de brancos e nulos. Na primeira pesquisa, o deputado tinha 47,1%, subiu para 48,6% e agora oscilou para 46,4%.

Ridel, tinha 35,1%, passou para 38,7% e agora tem 40%.

Só os votos válidos, o candidato de oposição tem 52,3%, contra 47,7% do tucano. Na pesquisa anterior, o placar era de 54,4% a 45,6%.

Neste sábado, Capitão Contar realizou uma carreata e motociata ocupando toda a extensão da Avenida Afonso entre o QG do Capitão e o Comando Militar do Oeste. Riedel também fez a sua no período da tarde, também na Avenida Afonso Pena.