Acidente entre carro e caminhonete gera capotamento na Rui Barbosa

Um acidente entre uma caminhonete e um carro SUV acabou em capotamento na manhã de hoje (30), no cruzamento entre a Rui Barbosa e a 15 de novembro, região central de Campo Grande. No carro estava a condutora do veículo e seu filho de 4 anos, apesar do acidente ninguém ficou ferido.

Informações preliminares indicam que o motorista da caminhonete Ford Ranger seguia pela 15 de novembro quando foi surpreendido por um veículo T-Cross que estava no sentido Rui Barbosa, com a força do impacto o carro capotou. A condutora alegou ter passado no sinal amarelo.

O acidente gerou congestionamento no local, por isso a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda que os motoristas que pretendem passar pela região optem por rotas alternativas.

A Polícia Militar foi acionada e as três vítimas, mãe e filha, e o condutor da caminhonete, um homem de aproximadamente 50 anos, foram socorridas sem ferimentos graves.

Confira mais informações na live:



Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.