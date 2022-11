Ibama inicia campanha nacional de doação de bichinhos de pelúcia para filhotes resgatados

Todos os anos o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) resgata filhotes de diversas espécies que sofreram algum acidente ou ficaram orfãos. Longe das suas mães, os bichinhos precisam de afeto para que o processo de recuperação e reintrodução à natureza seja concluído com sucesso. Nessa parte, o uso de bichos de pelúcia tem tido uma função essencial.

Pensando nisso, o Cetas (Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres) iniciou uma campanha nacional para arrecadar pelúcias, toalhas, lençóis e meias, com ou sem par, novos ou usados. Os objetos servem para simular o afeto materno, conforto térmico e dão apoio emocional aos filhotinhos.

A chefe do Cetas no Distrito Federal, Marília Gama, explicou como são usadas essas doações no tratamento dos filhotinhos. “Os animais, quando chegam, eles precisam muito desse conforto térmico e emocional para se desenvolver bem. Então, como uma pelúcia é muito utilizada por um filhote, não podemos reutilizar. É como um insumo, que acaba muito rápido. Tem animais que precisam muito disso. Um tamanduá, por exemplo, precisa muito se agarrar a um ser fofinho, digamos assim, para se sentir aconchegado e se desenvolver direitinho.”

Tanto o tamanduá como macacos, capivaras e preguiças ficam agarrados nos pais durante as primeiras semanas de vida. No Cetas, eles abraçam os materiais doados e são preparados para o convívio na natureza, próximos a animais adultos. Já os saruês, animais marsupiais, por exemplo, precisam estar na bolsa da mãe para terminarem de se desenvolver. A equipe de profissionais são responsáveis por cuidar das mamadeiras, ninhos adaptados e banhos das diferentes espécies nesse período de reabilitação.

Os filhotinhos permanecem no Cetas até o fim do tratamento, então o tempo é indeterminado. Quando estão aptos à soltura, recebem alta e são reintroduzidos na natureza.

Todas as sedes do Ibama e do Cetas no Brasil estão recebendo as doações. Quem quiser ajudar os bichinhos pode pesquisar o endereço mais próximo no site: gov.br/ibama.

