Em comum acordo, Cuca deixa o comando do Atlético-MG

O técnico Cuca não é mais treinador do Atlético-MG. Em comum acordo, o ex-comandante do Galo não terá o seu contrato estendido para 2023 e encerra mais um trabalho, com a melancólica sétima colocação no Campeonato Brasileiro, garantido a vaga na Pré-Libertadores. O vínculo do Cuca a frente do Atlético-MG iria até dezembro.

-Em comum acordo, #Galo e Cuca decidiram pela não continuidade do treinador no Clube. Classificado para a Libertadores, o Atlético agradece ao técnico e aos auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro, a quem deseja sucesso na sequência de suas carreiras – escreveu o perfil do clube nas redes sociais.

Essa foi a terceira passagem de Cuca pelo Galo mineiro. O histórico técnico teve 21 jogos, com sete vitórias, sete empates e sete derrotas. Assumiu a equipe na primeira rodada do returno, contra o Internacional, quando o Atlético-MG estava na quarta colocação com 32 pontos.

Em seu comando, o Galo foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Após, o Cuca foi pressionado pelos torcedores, mas não teve força para resistir no Campeonato Brasileiro, ficando na sétima colocação.

Técnico de muitas histórias a frente do Galo.

Cuca retornou ao Atlético em julho deste ano, após a demissão do Turco Mohamed, desligado do clube após empatar com o Cuiabá (MT) no 1º turno do Campeonato Brasileiro.

O campeão brasileiro de 2021, da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Atlético não conseguiu ter bons rendimentos no returno do campeonato.

Além dos resultados ruins, Cuca deixa o Atlético com uma mágoa relevada em coletiva após a derrota contra o Botafogo, por ter sido xingado de “mercenário” por alguns torcedores. Diante do Cuiabá, uma faixa foi estendida na região central do Mineirão: “Cuca, o maior, obrigado!”. Uma homenagem já em tons de despedida divulgada pela imprensa mineira.

No último domingo, o Galo venceu o Corinthians fora de casa e conseguiu se assegurar na penúltima vaga brasileira para a Libertadores da América. O Galo terá que passar por dois mata-matas para alcançar a fase de grupos do torneio continental. Em coletiva, Cuca já aliviado, deu uma entrevista em tons de despedida.

Números de Cuca pelo Atlético em 2022, levantados pelo Globoesporte.com

21 jogos

7 vitórias

7 derrotas

7 empates

20 gols marcados

19 gols sofridos

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.