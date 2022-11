Jovem de 18 anos é executado enquanto curtia “prainha” com família

O jovem Lucas Gabriel de Lima Cordeiro, de 18 anos, foi executado a tiros no último final de semana, enquanto passeava pela Ilha Catarina, localizada em Batayporã, a 309 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu no domingo (13), mas divulgado na tarde de ontem (14). A Polícia Civil investiga o caso.

Conforme divulgado pelo Jornal da Nova, o corpo do jovem tinha oito perfurações. Os tiros atingiram o braço, pernas, tórax e também na cabeça. Esse último, chegou a transfixar e acertar os olhos de Lucas. O jovem passeava pela Ilha Catarina com a mãe, de 44 anos, e o namorado de 20, que conseguiram se salvar correndo pela mata. De acordo com a apuração do site, o jovem é natural de Loanda (PR).

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe disse estar na casa com o filho quando dois homens chegaram ao local, por volta das 20h e pediram um alicate emprestado para consertar um barco. Um deles teria sacado a arma e atirado seis vezes, três contra o Lucas e os outros três para o alto.

Equipes da perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Nova Andradina esteve no local e nenhum suspeito foi localizado até agora. Também compareceram no local, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Batayporã que investiga o caso.

Ainda conforme divulgado pelo Jornal da Nova, o alvo dos atiradores seria o outro jovem e não o Lucas. A dupla suspeita usava blusa preta e calça jeans.

