Hospital Regional abre concurso com 279 vagas. Inscrições começam hoje

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) anuncia a abertura das inscrições para o aguardado concurso público, oferecendo um total de 279 vagas em variadas áreas de saúde. O período de inscrições terá início às 00 horas e 01 minuto desta segunda-feira, 05 de fevereiro, estendendo-se até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de março de 2024.

Os interessados em participar do certame devem realizar suas inscrições exclusivamente via internet, acessando o site www.selecon.org.br. É imperativo que os candidatos atentem-se rigorosamente aos procedimentos detalhados no Edital para garantir sua participação no processo seletivo.

Um ponto de destaque é o valor da Taxa de Inscrição, variando de acordo com a categoria do candidato. Profissionais de serviços hospitalares pagarão R$ 192,44, técnicos de serviços hospitalares R$ 120,27, e auxiliares técnicos de serviços hospitalares R$ 72,16.

Aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos pela legislação vigente, como as Leis Estaduais n. 2.557, de 13 de dezembro de 2002, n. 4.827, de 10 de março de 2016, ou outras legislações pertinentes, podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição no período de 05 de fevereiro até 09 de fevereiro de 2024.

Os interessados devem acessar o edital completo.

Confira o detalhamento e quantitativo de vagas conforme as categorias:

Profissional de Serviços Hospitalares:

– Fonoaudiólogo – 5

– Assistente Social – 5

– Fisioterapeuta – 15

– Psicólogo – 4

– Farmacêutico – 10

– Farmacêutico Bioquímico – 2

– Biomédico – 2

– Enfermeiro – 30

– Engenheiro Clínico – 1

– Nutricionista – 1

– Médico – 44

Técnico de Serviços Hospitalares:

– Costureiro – 2

– Agente Condutor de Veículos – 5

– Agente de Serviços Hospitalares – 30

– Agente de Farmácia – 20

– Técnico em Radiologia – 22

– Técnico de Laboratório – 9

– Técnico de Enfermagem – 52

Auxiliar Técnico de Serviços Hospitalares:

– Auxiliar de Serviços Hospitalares – 10

– Auxiliar de Lavanderia – 10