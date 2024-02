Abertas matrículas para alunos novos dos serviços de convivência de Três Lagoas

Novas matrículas já podem ser feitas a partir de hoje(5) para os novos usuários dos serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos de Três Lagoas (SCFV).

Para fazer as matrículas, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para fazer o atendimento e avaliação técnica.

Durantes o processo de matrícula, será entregue o encaminhamento ao SCFV de seu território e interesse, o que facilita a realização da rematrícula e matrícula.

Para tirar mais dúvidas e saber mais informações, basta entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social do (SMAS) pelo telefone: (67) 3929-1833.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.