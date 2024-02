Operário vence Costa Rica no Jacques da Luz e se torna o único invicto do estadual

Quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense concluída e, dos dez times, apenas um segue com aproveitamento total de pontos. Neste domingo (4), no confronto entre Operário FC e Costa Rica EC, os dois times que até então haviam vencido os jogos disputados, o Galo foi melhor e venceu por 1 a 0, seguindo como único com 100% na competição.

Grupo A

Operário e Costa Rica se enfrentaram no Estádio Jacques da Luz e o Galo tinha a missão de mudar o retrospecto recente contra o adversário. Em 2023, em quatro jogos, inclusive os dois da decisão, nenhuma vitória. Com atuação convincente, o Alvinegro não só acabou com esse pequeno tabu, como assumiu a liderança isolada da chave, com melhor campanha da competição até agora.

O único gol do jogo saiu ainda no primeiro tempo. Maurinho fez um lançamento primoroso para Bruno Boca na esquerda. O lateral teve espaço para dominar e, também com perfeição, cruzar na área para Bambelo, de cabeça, desviar, sem chances para Rodolfo. O goleiro do CREC, aliás, foi o responsável direto pelo placar não ter sido mais elástico.

Na outra partida da chave, o Coxim AC bateu o Náutico FC por 3 a 1. Assim, Operário lidera com nove pontos, seguido pelo Costa Rica com seis, Portuguesa e Coxim com quatro cada e o Náutico na lanterna, sem pontuar nos quatro jogos que disputou.

Grupo B

A rodada começou no sábado (3) com o duelo entre o Azulão da Princesa contra o Azulão do Vale. No Estádio Mário Pinto, o Aquidauanense foi melhor que o Ivinhema e venceu por 2 a 0, gols de Willian e Kluivert, um em cada tempo.

Neste domingo, no Estádio Douradão, o Dourados AC recebeu o Novo FC e, no sufoco e com um homem a menos, venceu por 2 a 1.

Na classificação, o Aquidauanense lidera com sete pontos, seguido pelo DAC com seis, Ivinhema e Corumbaense, quatro pontos cada. A lanterna é do Novo, com apenas um em quatro jogos.

Próxima Rodada

Sábado (10)

15h – Estádio Sotero Zárate – Portuguesa x Operário

15h – Estádio Laertão – Costa Rica x Coxim

15h – Estádio Saraivão – Ivinhema x DAC

18h – Estádio Arthur Marinho – Corumbaense x Aquidauanense

Com informações Federação de Futebol de MS