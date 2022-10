Hospital de Amor e shopping promovem ação para pré-agendamento de mamografias

No mês de combate ao câncer de mama, o Hospital de Amor e o Shopping Bosque dos Ipês se unem para realizar uma ação em prol a realização dos exames necessários para identificar a doença. Entre os dias 26 a 28 de outubro serão ofertadas vagas para o pré-agendamento de mamografias e papanicolau.

Por dia serão oferecidas cerca de 60 vagas para mamografia e 60 para o papanicolau , somando ao todo 360 vagas durante os três dias de ação. Os exames são gratuitos e serão realizados em janeiro de 2023, no estacionamento do Bosque.

Os exames de mamografia são destinados para as pessoas entre 50 a 69 anos e o papanicolau, dos 25 a 64 anos. Quem se interessar, deve comparecer no primeiro piso do shopping, próximo à loja Constance, portando o RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoa Física), comprovante de residência e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) atualizado, contendo número final 7 ou 8.

Na quinta-feira (27), além dos pré-agendamentos irá acontecer uma roda de conversa as 14 h, com o objetivo de esclarecer as dúvidas sobre a prevenção e de como realizar o autoexame de mamas, ação essencial para identificar o câncer nos estágios iniciais.

SERVIÇO: Ação entre Hospital de Amor e Shopping Bosque dos Ipês para

Dias: entre os dias 26 (quarta-feira) e 28 (sexta-feira) de outubro;

Horário: das 14h às 17h;

Local: Shopping Bosque dos Ipês; Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 4796.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shopping Bosque dos Ipês (@bosquedosipes)

Veja também: Megaoperação contra o Aedes aegypti percorrerá 7 regiões

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.