DOF apreende uma tonelada em drogas; parte estava escondida em uma mata

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu na tarde desta terça-feira (25) cerca de uma tonelada de maconha. Foram duas apreensões separadas da Operação Hórus, que busca combater o tráfico de drogas no Estado.

Primeira apreensão

Às margens da MS-386, zona rural de Ponta Porã, a Polícia encontrou 431 quilos de maconha em um Honda/CRV que estava abandonado.

Os policiais faziam patrulhamento na rodovia que liga as cidades de Ponta Porã a Amambai quando perceberam o veículo parado de forma suspeito. Ao aproximarem-se do carro foi constato que o automóvel estava carregado com diversos tabletes de maconha.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 915 mil foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

Outra apreensão

Uma outra grande quantidade de entorpecente também foi apreendido nesta terça-feira pelo DOF. Em uma área de mata próxima à MS-472, zona rural de Bela Vista, mais de 670 quilos de maconha foram encontrados em meio a uma mata.

Os policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam a informação da movimentação de traficantes em uma mata próxima à rodovia. Os agentes foram até o local e localizaram o entorpecente em meio a vegetação.

Diligências foram feitas, mas nenhum suspeito foi localizado. No local foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 676 quilos do entorpecente. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Bela Bista.

