Homem morre após sofrer descarga elétrica durante conserto de caminhão

Antônio José da Silva, de 56 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica durante conserto de um caminhão.O incidente ocorreu na tarde do último domingo (18), em Batayporã, município localizado a 311 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Nova News, o homem realizava manutenção em seu caminhão, na zona rural do município, quando foi atingido por uma descarga elétrica.

Pessoas que passavam pelo local encontraram a vítima com parada respiratória. Próximo ao caminhão, uma lona pegou fogo e dois pássaros morreram, possivelmente também atingidos pela descarga.

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar, mas já não apresentava sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto de Medicina Legal).

A Perícia Criminal de Nova Andradina foi acionada e esteve no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil de Batayporã.

Com informações do jornal Nova News

