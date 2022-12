Diário da ALEMS publica aumento previsto para Fundersul

Os municípios do Estado passarão a receber R$ 382,402 milhões do Fundersul (Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul), conforme foi publicado na última sexta-feira (16), no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB) a projeção do aumento.

A projeção do valor para este ano do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul) foi elevada. A alteração está no Decreto Legislativo 755/2022, publicado nesta sexta.

De acordo com a publicação, o recurso previsto é de R$ 1,529 bilhão, aumento de 36% na comparação com o valor de R$ 1,121 bilhão, projetado anteriormente, no Decreto Legislativo 741/2021. A majoração, que decorre do aumento de arrecadação do Fundersul, foi decidida em reunião ordinária do Conselho de Administração do Fundo, realizada no dia 27 de outubro.

O aumento para os municípios sobe de R$ 280,268 milhões para R$ 382,402 milhões com a alteração do decreto. Quanto aos recursos previstos à Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul), o aumento foi de R$ 1,240 bilhão para R$ 1,372 bilhão.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.