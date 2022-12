Três indígenas foram alvos de agressão nesta madrugada

Três indígenas foram agredidos por um homem desconhecido, entre a noite de sábado (17), e a manhã deste domingo (18). O caso ocorreu no interior da aldeia Bororó, na reserva indígena de Dourados, município localizado a 229 km de Campo Grande.

Conforme apuração do jornal Dourados News, a primeira agressão aconteceu por volta das 20h de ontem (17), quando uma mulher e um homem, ambos indígenas, caminhavam pela aldeia. A dupla foi surpreendida por um homem desconhecido, que os agrediu com um pedaço de madeira.

Ambos foram socorridos por uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Dourados e encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com ferimentos na cabeça e outros ferimentos pelo corpo.

A segunda agressão ocorreu por volta das 6h da manhã deste domingo (18), quando um jovem indígena, de 22 anos, voltava para casa e foi agredido com um golpe de faca no peito, por um outro índio ainda não identificado.

O jovem foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital da Vida, onde segue internado em estado de saúde grave.

Assassinato de indígena

Nesta última semana, uma rezadeira de uma aldeia Guarani Kaiowá, identificada como Estela Vera, de 67 anos, foi assassinada a tiros, no quintal da residência onde morava, no município de Japorã, a 467 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Civil já tem a identificação dos autores e estão em sua localização. O caso será investigado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima estava na zona rural na cidade, na Aldeia Porto Lindo, com um dos seus filhos., quando por volta das 15h30, a mulher foi surpreendida por dois homens encapuzados e armados, saindo correndo de um matagal, já atirando em Estela. O rapaz que estava com a vítima conseguiu fugir e não foi atingindo.

Violência estrutural

O Mato Grosso do Sul segue como um dos estados com maiores indíces de violência contra a população indígena. De acordo com o Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, elaborado pelo CIMI (Conselho Indigenista Missionária) com dados de 2021, foram registrados 355 casos de violência contra pessoas indígenas em 2021, maior número registrado desde 2013, quando o método de contagem dos casos foi alterado.

Mato Grosso do Sul, com 35 registros, fica no topo do índice com mais casos de assassinato de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, atrás apenas do Amazonas, que registrou 38 ocorrências. Em MS, foram seis mulheres, 28 homens e um acaso ignorado no sistema.

Em 2021, o Cimi registrou 118 casos de conflitos relativos a direitos territoriais, destes, nove ocorreram em Mato Grosso do Sul. Os conflitos foram registrados como conflito fundiário, omissão e morosidade na demarcação de terras indígenas, armas de fogo, agressão e incêndios, invasão e ameaça.

Com informações do jornal Dourados News e dos repórteres João Gabriel Vilalba e Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia também: