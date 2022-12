Motorista perde controle do carro, capota e cai em barranco na BR-262

Um motoristas ainda não identificado perdeu o controle do carro durante uma ultrapassagem, e capotou o veículo na manhã desta segunda-feira (19). O acidente ocorreu na BR-262, próximo a Unei (Unidade Educacional de Internação) na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Conforme o Corpo de Bombeiros o acidente ocorreu por volta das 6h30, o condutor saiu de Ribas do Rio Pardo em direção a Campo Grande quando em uma curva perdeu o controle da direção e capotou as margens da BR-262.

O carro acabou caindo em um barranco, no veículo haviam dois ocupantes, que apesar da dimensão do acidente, não tiveram ferimentos graves. Equipes do corpo de bombeiros estiveram no local e prestaram os primeiros socorros.

