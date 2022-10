Homem é encontrado morto após temporal no anel viário em Corumbá

Logo após o temporal que atingiu Mato Grosso do Sul na tarde de quinta-feira (6), o boliviano Damian Colorado Villarpando, 48, foi encontrado morto em trecho do anel viário, no quilômetro 767 da BR-262, em Corumbá. Os ventos no município durante o temporal chegaram a atingir 86,04 km/h.

Segundo Diário Corumbaense, Damian estava caído no meio da pista, de barriga virada para o chão, sem camisa e usava uma calça escura. Uma mochila estava ao lado dele com documentos pessoais.

A Perícia da Polícia Civil investiga o que pode ter causado a morte de Damian e se pode ter relação com o temporal. Ele tinha um ferimento contuso, mas devido a queda no asfalto. O boletim de ocorrência 4370/2022 foi registrado como morte a esclarecer.

Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e o médico plantonista constatou o óbito. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência. Já o corpo, foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).