Homem e criança morrem após atropelamento na BR-166

Na noite da última sexta-feira (15), um homem de aproximadamente 40 anos e uma criança de 10, de etnia indígena morreram atropelados por um carro na na MS-166, zona rural de Ponta Porã.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, uma testemunha presente no local relatou para policia que as vitimas estavam empurrando uma bicicleta às margens da pista, quando foram atropeladas por um motorista que seguia no sentido contrário, conduzindo um veículo do modelo Corolla

O condutor do do automóvel, relatou aos policiais que o homem e a criança andavam em zigue-zague pela via e não conseguiu evitar o acidente.

O socorro foi acionado no local, mas os graves ferimentos acionaram a morte de ambos ainda no local. A PMR (Polícia Militar Rodoviária), Polícia Civil e perícia estiveram no local, mas nenhum dos dois foi identificado até o momento.

O caso foi registrado na delegacia de Ponta Porã como homicídio culposo na direção de veículo automotor

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais