Operação “Reconexão” recupera smartphones e prende homem em Campo Grande

Ontem, na sexta-feira(14), foi realizada a operação “Reconexão” na região de Anhanduzinho, com o objetivo específico de identificar e recuperar smartphones que haviam sido objeto de furto, para subsequente devolução aos proprietários legítimos.

A ação foi conduzida pela 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande-MS. Foram apreendidos cinco aparelhos. Um homem de 31 anos de idade foi autuado em flagrante por receptação. Além disso, dois indivíduos foram identificados como autores dos furtos.

