Viu a oportunidade: mulher mata ex agressor com golpe de punhal

Um homem, identificado como Bruno Silva, de 26 anos, foi morto na madrugada deste domingo (03), após briga com a ex-namorada, em um estabelecimento comercial da cidade de Iguatemi, a 405 quilômetros de Campo Grande. Ele estava recém liberado do Sistema Prisional do município de Naviraí.

Conforme informações policiais, a mulher estava em um bar da cidade com o atual namorado, quando o homem chegou no local e passou a provoca-lá. Em determinado momento ela se irritou e quebrou uma garrafa na cabeça da vítima, que iria revidar, mas foi impedido pelo atual namorado da autora.

A vítima e o homem brigaram, momento em que a mulher se apossou de um punhal e o golpeou, levando a morte.

A Polícia foi comunicada do crime por meio do Hospital Municipal da cidade, após a entrada de uma pessoa em óbito, com lesões provocadas por instrumento perfuro-cortante. A mulher, de 22 anos, foi encontrada em casa e confessou o crime. Segundo ela, eles tiveram um relacionamento conturbado e quando estavam juntos ele batia nela, e já teria a ameaçado de morte.

Diante disso ela recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Iguatemi, onde foi formalizado o flagrante. Ela irá responder por homicídio simples.