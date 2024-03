Dupla que executou aluno e professor na frente de ginásio é presa

Dois homens, identificados como Wanderson Ferreira Alves, de 26 e João Pablo Kataguiri, de 18 anos foram presos na manhã deste sábado (16), por envolvimento na execução do professor de futebol Jair Ferreira Jara (49) e do jovem João Vitor Oliveira, de 21 anos, na frente de um Ginásio Poliesportivo da cidade de Sonora, a 361 quilômetros de Campo Grande. Ambos foram presos em um bar de Coxim.

O crime ocorreu por volta das 11 horas de ontem, em um ginásio da cidade. De acordo com testemunhas, os agressores estavam em uma motocicleta e entraram no ginásio atirando. O local estava cheio de crianças e adultos no momento dos disparos.

Os disparos teriam sido feitos pelo garupa, que atirou em João. Este por sua fez buscou refúgio dentro do ginásio, mas foi perseguido pelo atirador, que atirou no professor, que tentou intervir. Os dois morreram no local. Uma terceira vítima, foi atingida pelos disparos, mas conseguiu fugir dos atiradores.

Conforme testemunhas, descarregaram dois revólveres calibre 38 na direção do Ginásio. Jair teria entrado na frente dos disparos, para que não atingisse as crianças. Após investigação, a policial localizou pessoas que teriam dado apoio logístico aos autores, em Sonora, com casa, armas, transporte e alimentação. Sendo assim, foram localizadas as armas enterradas no quintal de um deles e a motocicleta utilizada, que foi abandonada em um matagal.

Ontem, por volta da meia-noite, uma equipe da Delegacia de Sonora se deslocou até Coxim e encontrou os autores em uma boate bebendo e comemorando os homicídios. A prisão foi realizada com apoio de equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Assaltos, Roubo a Banco e Sequestros) e da Força Tática da Polícia Militar de Coxim.

Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de Organização Criminosa Armada, Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores e Porte Ilegal de Arma de Fogo, sendo levados para Sonora. Outros quatro envolvidos foram presos pela participação nos referidos crimes, totalizando seis custodiados, que são integrantes de uma faccão criminosa, com braço forte em São Paulo e com ramificação em todo o país.