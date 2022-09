Homem é contido por populares ao tentar jogar bebê de dois meses do 2º andar

A GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi acionada na madrugada de hoje (13) para atender uma ocorrência de violência doméstica na Chácara Trevo, em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande. Um homem teria agredido a mulher e ameaçado jogar um bebê de dois meses de um prédio.

Segundo informações, o caso aconteceu por volta de 2h. A equipe recebeu a denúncia e rapidamente se deslocou até a região, encontrando o agressor, de 25 anos, muito alterado e gritando.

Conforme relatado pela vítima, que possuía lesões no rosto e nos braços, ela foi agredida pelo marido após reclamar que ele estava ingerindo bebida alcoólica e fumando maconha desde as 19h. Logo depois ele agrediu a mulher, pegou seu filho, de dois meses, subiu para o 2º andar do residencial, dizendo que se a mulher chegasse perto, ele jogaria a criança.

Populares que presenciaram a situação convenceram o acusado a descer do prédio e conseguiram pegar a criança. Neste momento, o jovem agrediu a mulher novamente, sendo contido pelos vizinhos.

Após a chegada da GMD, o autor, ao ser preso na viatura, passou a realizar diversos chutes no compartimento. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Com informações de Dourados News

