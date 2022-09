Candidata Coronel Kátia se compromete com a família e a justiça social de MS

Após 20 anos de dedicação à segurança pública no Estado, a Tenente Coronel da Polícia Militar, Kátia quer fazer muito mais pelo povo sul-mato-grossense e a convite de André Puccinelli ela aceitou a missão de disputar a vaga de Deputada Federal pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro). O número da candidata é 1590.

Representando a força feminina, Kátia defende as bandeiras da família e da justiça social, ou seja, rendas e impostos compatíveis, igualdade, educação, e criação de oportunidades. “Meu sonho é uma sociedade mais justa e igualitária. Para isso, quero ser Deputada Federal para legislar e fiscalizar o executivo.”

“Quero colaborar ainda mais para a nossa sociedade. Eu tenho uma missão e um compromisso com o povo, pois tenho certeza de que através da minha capacidade técnica, experiência profissional, credibilidade e ética, e com certeza atuarei de forma honrosa, dando muito orgulho a todos que confiarem em mim. Estou ciente do tamanho da responsabilidade, comprometimento e dedicação”, afirmou.

Com o lema “Deus acima de tudo”, a vida de Kátia tem uma marca muito forte, o de sempre servir ao próximo, ela é palestrante e autora de vários livros, tais como; Mediadores Psicossociais da violência publicado pela Editora Appris. Saúde Mental do Policial Militar, lançado recentemente.

A Coronel também se destaca com suas formações, mestre em Psicologia e Processos Psicossociais, graduada em Segurança Pública pela Academia da Polícia Militar de Brasília. Se formou em Direito pela UNICID (Universidade da Cidade de São Paulo) e Psicologia pela UFMS (Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul).

Também é especialista em Ciências Jurídicas, Ciências Policiais e Gestão em Segurança Pública, Inteligência Policial, Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, Prevenção ao Suicídio e Neuropsicologia. Por fim e não menos importante, Kátia é Escritora Imortal da Academia de Letras do Brasil, em Campo Grande.

Katia é Cristã, casada e mãe. Nos últimos dias, ela tem visto sua campanha crescendo muito em todo Estado, “a população está aderindo nosso projeto, que e voltado para as famílias, a adesivagem aumenta a cada dia em carros e residências não somente na capital como também em todas as cidades que estamos visitando, as pessoas querem uma mudança de verdade”, disse a Coronel.

Sucesso nas redes sociais

Com quase meio milhão de visualizações em apenas 3 vídeos no TikTok, Coronel Kátia compartilha conteúdos educativos e motivacional sobre saúde mental e bem-estar mental. Seus vídeos ajudam as pessoas a saírem de situações de depressão e desamino profundo.

Sua ideia é ajudar as pessoas a se tornarem melhores e viverem com plenitude. E possível acompanhar a Coronel Kátia nas redes sociais; Tik Tok: @coronelkatiasantos – Facebook: T.Coronel Kátia – Instagram: coronelkatiasantos

O diferencial em servir

Coronel Kátia tem grande chance de ser eleita para deputada federal de acordo com Instituto Ranking, onde aparece em 30ª posição da lista de intenções de votos para Deputada Federal. O resultado da pesquisa foi divulgado no dia (13/08), foram entrevistados três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado entre os dias 8 e 12 de agosto de 2022.

O levantamento tem os registros no TSE com os números: MS-08898/2022 e BR-08328/2022. A margem de erro máxima estimada é de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

A pesquisa foi encomendada pelo site MGS NEWS. O Instituto Ranking Brasil é registrado no Conre 1 com o número: 8561. A amostra foi realizada de acordo com os dados populacionais disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao Censo 2010 e TSE/TRE-MS.