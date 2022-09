Homem tenta matar o filho após ser questionado sobre caso com outras 3 mulheres

Um idoso de 68 anos, tentou matar o próprio filho, na segunda-feira (12), na região da Chácara do Trevo, em Dourados 238 quilômetros de Campo Grande. A tentativa aconteceu após o filho questionar o pai sobre o envolvimento, fora do casamento, com outras três mulheres.

De acordo com o boletim de ocorrência, há aproximadamente quatro meses, os filhos descobriram que o pai tinha relacionamentos com três mulheres e que, para sustentar as companheiras, desviava dinheiro da empresa da família, para pagar inclusive a faculdade de uma delas. Em desacordo com a situação, os filhos perguntaram ao pai sobre os fatos, porém o homem foi indiferente e desconsiderou.

Na manhã de ontem o pai teria chamado um dos filhos para conversar, no escritório da empresa da família. Os dois discutiram sobre a situação do idoso e sobre os sobre os valores transferidos para as mulheres nos últimos meses. Em determinado momento, o pai tirou uma arma calibre 38 de uma das gavetas, apontou para o filho e disse “vamos acabar com isso de uma vez, vou te matar”.