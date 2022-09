Crédito Rural utilizado em Mato Grosso do Sul em 2022 é 49,9% a mais do que em 2021

O volume de crédito rural utilizado em Mato Grosso do Sul já atingiu R$ 4,7 bilhões nos meses de julho e agosto deste ano, número 49,9% maior se comparado ao mesmo período de 2021. Os valores fazem parte da distribuição dos recursos do Plano Safra 2022/2023, que começou a ser utilizado no segundo semestre.

Segundo dados levantados pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul, do montante total de crédito acessado no Estado, 76,15% foram utilizados no setor agrícola. O percentual é equivalente a cerca de R$ 3,5 bilhões.

O analista da economia, Jean Américo destaca que o crédito agrícola foi utilizado em grande parte pela modalidade de custeio.”Cerca de 80,81%, 12,69% foram utilizados pela modalidade de investimento, 5,55% pela comercialização, e 0,95% pela industrialização”.

Os números ainda mostram que o volume destinado ao custeio foi 152,12% maior em comparação com o mesmo período do ano anterior. Já o investimento e comercialização sofreram reduções de 26,92% e 19,31%, respectivamente. A industrialização aumentou 20,35%.

A soja representa 81% do custeio da safra com insumos e colheita, o milho utiliza 15% do valor, os outros 4% são utilizados em culturas diversas.

Os bancos públicos ainda foram responsáveis por realizarem 77% do custeio e 69% dos investimentos. “A concessão dos recursos ocorreu predominantemente por meio dos bancos públicos, com 76% do total. O repasse via bancos privados representou 15% e as cooperativas de crédito responderam por 9% do recurso aplicado em Mato Grosso do Sul”, detalha Jean.

Com informações da Famasul.

