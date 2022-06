No mês dos namorados, que tal um cineminha para comemorar?

Para deixar o mês dos namorados mais romântico, nossa equipe do Jornal O Estado planejou um sorteio para todos aqueles casais que amam compartilhar suas histórias e experiencias juntos.

O post está no Instagram do Jornal, e para participar é só comentar sua história de amor, perrengue de namoro ou até caso de superação. As três histórias com mais curtidas no post irão ganhar 1 par de ingresso cada.

A aferição dos votos acontecerá na sexta-feira (17).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O ESTADO ONLINE MS (@oestadoonlinems)

